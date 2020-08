Usa, convention democratica: vibrante Michelle Obama per Biden

Roma, 18 ago. (askanews) - Una convention tutta virtuale quella democratica che incoronerà Joe Biden candidato alla Casa Bianca e Kamala Harris come sua candidata vicepresidente.

E in questo anno di pandemia i democratici hanno cercato di vivacizzare l'evento privato della grande kermesse fisica, mettendo in lista numerosi prestigiosi oratori tutti in diretta. Vibrante e appassionato, ha commosso il discorso di Michelle Obama. Donald Trump è il presidente sbagliato per il paese, ha detto, tanto più in mezzo alla terribile crisi del coronavirus che ha sempre minimizzato.

"Se pensate che le cose non possano peggiorare - ha detto la ex first lady - credetemi, possono e lo faranno se non cambiamo le cose in queste elezioni. Se c'è una speranza di farla finita con questo caos, è votare Joe Biden come se ne andasse della nostra vita".

Per sostenere Biden in questa convention parleranno anche Barack Obama, i Clinton, gli altri candidati delle primarie da Bernie Sanders a Elizabeth Warren per dimostrare l'unità del partito.

Donald Trump, che quasi tutti i sondaggi danno in netto svantaggio, è anche lui in campagna elettorale. Ieri in Wisconsin, dove ha promesso "four more years, fermeremo la sinistra radicale e vinceremo altri quattro anni".