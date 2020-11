Usa, Biden: mettete la mascherina, non è dichiarazione politica

Roma, 9 nov. (askanews) - Indossare la mascherina non è una dichiarazione politica. Lo ha affermato il presidente eletto degli Stati Uniti, Joe Biden, che ha implorato gli americani di indossarla per proteggersi e proteggere gli altri dal virus.

"Per favore, vi imploro di indossare la mascherina. Fatelo per voi. Fatelo per il vostro vicino. La mascherina non è una dichiarazione politica, ma è un buon modo per iniziare a riunificare il paese", ha affermato Biden, in un suo intervento dalla sua Wilmington, nel Delaware, mentre molti sostenitori dei Donald Trump si rifiutano di indossarla.