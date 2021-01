Usa, Biden ha ordinato altre 200 milioni di dosi di vaccini

Milano, 27 gen. (askanews) - Il presidente Usa Joe Biden ha annunciato di aver ordinato altre 200 milioni di dosi di vaccini da Pfizer e Moderna. Saranno a disposizione per la fine dell'estate: gli Stati Uniti avranno così 2600 milioni di dosi, sufficienti per vaccinare 300 milioni di americani. Biden anche dato il via ad una accelerazione delle somministrazioni: "Posso annunciare che aumenteremo la distribuzione di vaccini settimanale da 8,6 milioni di dosi a 10. Un incremento di 1,4 milioni a partire dalla prossima settimana", ha detto il presidente, che vuole riuscire a somministrare 100 milioni di vaccini nei suoi primi 100 giorni.

La vicepresidente Kamala Harris intanto ha ricevuto la seconda dose del vaccino Pfizer. "Invito tutti a vaccinarsi quando sarà il vostro turno - ha detto subito dopo - è davvero poco doloroso e salverà la vostra vita".