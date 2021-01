Usa, Biden annuncia piano: insieme cambieremo corso pandemia

Washington, 15 gen. (askanews) - Rescue and recovery: Salvataggio e recupero. Sono queste le parole chiave usate da Joe Biden presentando il piano da 1.900 miliardi di dollari per combattere la pandemia di Covid-19 e i suoi effetti sull'economia Usa. "Dobbiamo agire e agire subito, non possiamo aspettare", ha detto il presidente eletto. "In gioco c'è la salute del nostro Paese".

"Il piano dei vaccini finora è stato un fallimento. Dobbiamo fare 100 milioni di dosi di vaccino nei primi 100 giorni del mio mandato" ha detto Biden lanciando una messaggio di speranza, "Insieme cambieremo il corso della pandemia, costruiremo un ponte verso la ripresa economica e investiremo nella giustizia razziale".

Dei 1.900 miliardi stanziati da Biden circa 160 saranno destinati alle vaccinazioni e ai test, 1.000 andranno invece agli americani e 440 alle imprese. Il presidente ha anche annunciato che sono in arrivo aiuti anche per gli Stati e i governi locali, e l'aumento del salario minimo a 15 dollari l'ora, una misura a cui tiene molto l'ala più a sinistra del partito democratico.

"Mercoledì inizia un nuovo capitolo, faremo del nostro meglio per rispettare le aspettative. Sono ottimista per l'America: abbiamo tutto quello di cui abbiamo bisogno ma dobbiamo dimostrarlo", ha annunciato Biden.