Usa, arrestato per frode Steve Bannon, ex stratega di Trump

Roma, 20 ago. (askanews) - Arrestato, con l'accusa di frode, Steve Bannon, un tempo stratega del presidente statunitense Donald Trump e voce della destra repubblicana. Bannon, insieme a tre soci, è accusato di aver sottratto centinaia di migliaia di dollari donati alla raccolta fondi della campagna chiamata "Costruiamo il muro" al confine con il Messico, che ottenne più di 25 milioni di dollari.

Le accuse sono state presentate dalla procura del distretto meridionale di New York. Al momento l'avvocato di Bannon non ha rilasciato commenti. La notizia piove sulla campagna elettorale per le presidenziali di novembre e occupa tutte le prime pagine americane e non solo.