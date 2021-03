Usa, approvato piano di aiuti anti-Covid. Biden: vittoria storica

Roma, 11 mar. (askanews) - E' "una vittoria storica per il popolo americano". Così Joe Biden ha commentato il via libera della Camera dei Rappresentanti al piano di aiuti da 1.900 miliardi di dollari per sostenere gli americani in difficoltà a causa della pandemia di Covid-19 e rilanciare l economia.

"Voglio ringraziare la presidente Nancy Pelosi e la Camera dei Rappresentanti per aver approvato la legge - ha detto il presidente degli Stati Uniti - la firmerò a breve. Questa legge rappresenta una vittoria storica, storica per il popolo americano".

Durante l'incontro alla Casa Bianca con i produttori dei vaccini Biden ha ricordato che tutto il piano di salvataggio americano si rivolge a un bisogno reale, compresi gli investimenti per finanziare il piano di vaccinazione. Più vaccini, più personale che vaccina e più siti di vaccinazione" ha sottolineato, celebrando la storica alleanza tra Merck e Johnson & Johnson per risponderee all'emergenza. "Oggi vediamo due aziende sanitarie, concorrenti, ciascuna con oltre 130 anni di esperienza, unirsi per contribuire a scrivere un capitolo di speranza nella nostra battaglia contro il Covid-19" ha detto.

Biden ha anche confermato di aver ordinato l'acquisto di altri 100 milioni di dosi del vaccino Johnson & Johnson ma si è detto pronto a condividere le dosi in surplus, se ci saranno, con il resto del mondo.

Sul piano di aiuti approvato si è espressa anche la vicepresidente Kamala Harris: "Joe Biden ha reso questo possibile - oggi è un giorno molto importante per i bambini d'America, per le famiglie d'America, per le piccole imprese. É un giorno molto importante per quello che ora saremo in grado di fare per assicurarci che tutti abbiano accesso all'aiuto di cui hanno bisogno".