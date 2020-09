Usa 2020, la vedova di McCain annuncia il sostegno a Biden

Milano, 23 set. (askanews) - La vedova di John McCain ha annunciato il suo endorsement per Joe Biden. Dopo una vita passata dell'eroe di guerra e poi ex candidato alla Casa Bianca contro Obama, Cindy McCain aveva già annunciato in giugno che non avrebbe sostenuto una nuova nomination per Donald Trump. Ma ora è arrivata anche la scelta di sostegno verso il candidato democratico alla Casa Bianca. Una notizia che in qualche modo fa scalpore comunque, anche se in parte attesa, perché si tratta dell'ennesimo schiaffo verso il presidente in carica da parte di alcuni dei big del Gop, il partito repubblicano.

"Mio marito è vissuto seguendo un codice: L'America prima di tutto. Siamo repubblicani, sì,

ma prima di tutto americani. C'è solo un candidato in questa

campagna che difende i nostri valori come nazione, e questo è Joe

Biden", ha scritto Cindy Mccain su twitter.

Il senatore McCain, morto per un tumore nell'agosto del 2018, è stato tra i repubblicani uno dei più critici nei confronti del presidente Donald Trump ed era ache un amico di vecchia data del democratico Biden.