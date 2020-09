Usa 2020, Trump: sbarazziamoci delle schede elettorali

Washington, 24 set. (askanews) - Trump alza ancora di più i toni della campagna elettorale e minaccia di non accettare il trasferimento pacifico di poteri in caso di vittoria del candidato democratico Joe Biden. Ad un giornalista che in una conferenza stampa alla Casa Bianca gli ha chiesto se si sarebbe impegnato per un passaggio pacifico, come sempre è accaduto in nome dei basilari processi democratici, ha risposto: "Dobbiamo vedere cosa succede, sapete che mi sono lamentato molto delle schede elettorali, e le schede elettorali sono un disastro".

Una nuova allusione a possibili brogli e poi il passaggio più forte dopo che il giornalista ha sottolineato il rischio di proteste. "Liberiamoci delle schede elettorali e avrai un pacifico... no non ci sarebbe un trasferimento, francamente. Ci sarebbe continuità. Le schede elettorali sono fuori controllo". "Azioni e minacce che portano gli Stati Uniti sull'orlo del baratro" ha commentato la Cnn.

"In che Paese siamo", gli ha risposto Joe Biden, "Non sa cosa dire, dice cose irrazionali".