Usa 2020, Trump replica a Obama: "Presidente terribile e cattivo"

Roma, 20 ago. (askanews) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha rispedito al mittente le critiche mosse dal suo predecessore Barack Obama, definendolo un presidente "terribile, inefficace".

"Quando lo sento e vedo l'orrore che ci ha lasciato, la stupidità degli accordi che ha fatto e guardo a quello che stiamo facendo noi. Abbiamo il nostro grande muro di confine, abbiamo la sicurezza, abbiamo l'accordo con gli Emirati Arabi Uniti che è stato universalmente riconosciuto, e accolto positivamente anche da persone che non sono esattamente fan di Donald Trump per vari motivi, non so perché, ma non sono miei fan. Obama è stato un cattivo presidente, inefficace, terribile".