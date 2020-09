Usa 2020, Trump: non sono sicuro che le elezioni saranno "oneste"

Washington, 25 set. (askanews) - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump ha messo in dubbio la trasparenza nello svolgimento delle elezioni presidenziali americane. Poco prima di salire in elicottero - sul Marine One - diretto in North Carolina e in Florida, Trump ha detto ai giornalisti:

"Vogliamo garantire che le elezioni siano trasparenti ("honest", ndr) e non sono sicuro che possano esserlo. Non so cosa possa accadere con tutta questa situazione. Schede elettorali non richieste. Sono non richieste. Milioni inviate a tutti... Vedremo", ha detto Trump, sottolineando che alcune schede sono state trovate in un fiume e altre in un cestino.