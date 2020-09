Usa 2020, per Trump e Biden primo cruciale dibattito

Washington, 29 set. (askanews) - Netto scontro di stili, ardente e brutalmente personale: in molti se lo aspettano così il dibattito di stanotte, fra il presidente repubblicano Donald Trump e il rivale democratico Joe Biden. Il primo tra i due candidati alla Casa Bianca che salgono sul palco a cinque settimane dalle elezioni del 3 novembre. Ma con più di un milione di americani che hanno già espresso il voto anticipato.

Il tempo stringe, per far cambiare idea o influenzare la piccola fetta di elettori indecisi. La posta in gioco è enorme. L'atmosfera rovente.

L'ultimo tema del contendere - e il più scivoloso per Trump - è emerso domenica con il clamoroso scoop del New York Times che ha rivelato come il presidente uscente non abbia pagato tasse negli ultimi 10 anni, tranne 750 dollari sul reddito nel 2016 e nel 2017.

Sino alla pubblicazione dell'inchiesta, Trump, 74 anni, stava lentamente rimontando nei sondaggi. Ma l'incontro potrebbe essere cruciale anche per Biden: deve dimostrare di avere mano ferma, di essere più giovane dei suoi 77 anni e capace di entrare nello Studio Ovale per porre fine ai tumultuosi anni trumpiani.

L'infiammabile Donald e il più manierato Joe si troveranno insomma faccia a faccia. Il primo con la sua dialettica aggressiva potrebbe dover rispondere sulla scelta di nominare alla Corte Suprema una giudice ultracattolica e conservatrice al posto della liberal Ruth Ginsberg; ma anche sui suoi accenni a un possibile rifiuto dei risultati delle elezioni, in caso di sconfitta. Biden dovrà saper giocare di sponda, battendo soprattutto sulla gestione disastrosa della pandemia da Coronavirus, che ha ucciso più di 200.000 cittadini statunitensi, lasciandone milioni senza lavoro.

Il risultato è comunque ancora da scrivere. Ma è già destinato ai libri di storia.