Usa 2020, sorpasso in Georgia: Biden avanti di 917 voti

Milano, 6 nov. (askanews) - I giochi non sono ancora fatti ma al momento, dopo l'aggiornamento dello spoglio in Georgia, sembra Joe Biden il favorito.

Sono quattro gli stati che potrebbero decidere l'inquilino della Casa Bianca: in Georgia Joe Biden ha superato Donald Trump. Man mano che il conteggio dei voti continua, il pendolo si sposta verso il candidato democratico rispetto al presidente. La Cnn ha avvertito che al momento Biden è avanti nello spoglio di 917 voti.

Lo stato dà 16 grandi elettori e, da solo, non basterebbe a Biden per raggiungere i 270 voti necessari. Ma il candidato democratico è davanti anche in Arizona e Nevada e sta incalzando Trump in Pennsylvania. Trump, al contrario, se non vincesse in Georgia, dovrebbe vincere in tutti gli altri stati.

In Alaska e North Carolina, dove è favorito Trump, non dovrebbero aggiornare i dati prima della prossima settimana, secondo quanto riportato dal New York Times.