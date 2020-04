Usa 2020, Sanders si ritira dalle primarie democratiche

New York, 8 apr. (askanews) - La corsa alla Casa Bianca vedrà il confronto tra l'attuale presidente Donald Trump e l'ex vicepresidente democratico Joe Biden. A cambiare il passo di questa competizione un po' a sorpresa è stato il senatore Bernie Sanders che ha annunciato il ritiro dalle primarie democratiche per le presidenziali statunitensi.

Il senatore indipendente del Vermont ha scelto lasciare in un momento particolarmente difficile per gli Stati Uniti messi in ginocchio dall'emergenza di coronavirus. C'è da notare che i sondaggi dicono che oltre il 55% degli americani è insoddisfatto della politica di Trump, e forse il ritiro di Sanders punta proprio a rafforzare la candidatura democratica.

Dopo un inizio convincente, il senatore aveva subito delle dure

sconfitte nelle primarie democratiche contro Biden, che a questo punto sembra certo di essere il candidato democratico che sfiderà il presidente Trump alle elezioni di novembre.