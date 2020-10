Milano, 8 ott. (askanews) - Durante il dibattito fra i due candidati alla vicepresidenza degli Stati Uniti, Kamala Harris e Mike Pence, una mosca ha ipnotizzato gli spettatori. Si è appoggiata sulla testa del candidato repubblicano, e attuale vicepresidente, proprio mentre stava parlando e lì è rimasta per oltre 2 minuti senza che Pence facesse niente per allontanarla. Due minuti lunghissimi per gli spettatori che si sono riversati sui social a commentare.