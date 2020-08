Usa 2020, Donald Trump Jr: Joe Biden come il mostro di Loch Ness

Milano, 25 ago. (askanews) - "Joe Biden è fondamentalmente il mostro di Loch Ness della palude". Scomoda la mitologica figura del lago scozzese, non palude, di Loch Ness, Donald Trump Jr, nel suo discorso durante il primo giorno della convention repubblicana per la nuova corsa alla Casa Bianca di Trump. "Nell'ultimo mezzo secolo, è stato in agguato lì dentro. Alza la testa ogni tanto per candidarsi alla presidenza, poi scompare e non fa molto nel frattempo - ha detto applicando lo schema che si è ripetuto per tutta la serata: "attacca e difendi". Attacca gli avversari democratici dipingendo la loro America come un incubo e difendi tutto quello che ha fatto Trump senza esitazioni.

"Abbiamo visto il sogno americano diventare realtà per tanti cittadini come mai si era visto prima. La più grande e prolungata espansione economica nella storia americana, il più basso dato di disoccupazione negli ultimi 50 anni, per i neri americani e gli ispanici, le donne - ha detto esaltando le politiche di Trump il figlio che sogna di diventarne anche l'erede politico - E ora per gentile concessione del partito comunista cinese il virus ci ha colpito".

Poi un altro attacco a Biden. "L'intera piattaforma economica di Joe Biden sembra creata per mandare all'aria lavoratori e lavoratrici. È stato un sostenitore dei peggiori accordi economici del Pianeta".

Per concludere lo chiama "Pechino Biden", accusandolo di essere debole con la Cina, in una convention in cui molti hanno continuato a definire il coronavirus "il virus cinese".