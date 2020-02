Usa 2020, Bernie Sanders (stra)vince le primarie in Nevada

Roma, 24 feb. (askanews) - Netta vittoria di Bernie Sanders ai caucus tenuti domenica 21 febbraio in Nevada, dove il senatore del Vermont rafforza la propria posizione di candidato favorito all'investitura democratica per la sfida a Donald Trump alle presidenziali di novembre 2020.

Con il 50% delle schede scrutinate, Sanders ha ottenuto il 47% dei consensi, seguito da Joe Biden con il 19%, da Pete Buttigieg con il 15,4%, e da Elizabeth Warren con il 10%. "Ringrazio la gente del Nevada per il loro sostegno. In Nevada abbiamo appena creato una coalizione multigenerazionale, multirazziale, che non vincerà solo in Nevada, ma vincerà in tutto il paese", ha detto Sanders, già proiettato al Super Tuesday, il prossimo 3 marzo, quando saranno 14 gli Stati chiamati a votare.

Dopo essersi imposto nell'Iowa, sebbene alla pari con il centrista Buttigieg, e dopo la vittoria nel New Hampshire, con il 25,6% dei voti contro il 24,3% di Buttigieg, domenica in Nevada, Sanders è riuscito a imporsi in quasi tutti i gruppi demografici, ampliando anche l'elettorato di quanti hanno partecipato per la prima volta al voto.

Come evidenzia il Washington Post, il senatore ha conquistato tutte le fasce d'età, "tranne quelle sopra i 65 anni" e si è imposto in modo netto nell'elettorato ispanico, "ottenendo quasi quattro volte più sostegno" dell'ex vicepresidente Joe Biden.