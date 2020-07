Usa, 14 feriti in una sparatoria durante un funerale a Chicago

Milano, 22 lug. (askanews) - Quattordici persone sono rimaste ferite in una sparatoria durante un funerale a Chicago. Erano le 18:30, ora locale, quando da un'auto "hanno iniziato a sparare contro i partecipanti al funerale", che a loro volta "hanno scambiato colpi con il veicolo", ha dichiarato un responsabile della polizia di Chicago.

Gli occupanti dell'auto sono poi scappati. I 14 feriti sono stati ricoverati e una persona è stata fermata per essere interrogata dalla polizia. Un nuovo episodio di violenza nella città in cui secondo il presidente Usa Donald Trump la situazione è "peggiore che in Afghanistan" e dove ha minacciato di inviare agenti federali.