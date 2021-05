Ursula von der Leyen ricevuta in Vaticano da Papa Francesco

Città del Vaticano, 22 mag. (askanews) - La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, è stata ricevuta in Vaticano da Papa Francesco.

Elegantissima in tailleur nero la presidente della Commissione ha avuto un colloquio di circa 30 minuti con il Pontefice a cui ha regalato una copia fotostatica della dichiarazione Schuman del 1950 e una storia dell'Unione europea in due volumi. Il Papa da parte sua ha regalato alla presidente dell'esecutivo Ue, come suo solito con i capi di Stato e di Governo, i suoi testi (encicliche, esortazioni apostoliche), l'ultima edizione del Messaggio per la Pace e il Documento firmato congiuntamente con il grande imam di al-Azhar sulla fratellanza umana. Inoltre, una medaglia in bronzo che ricorda le parole del profeta Isaia al capitolo 32: "Il deserto diventerà un giardino".