Un museo di Amburgo svela la statua di cera di Greta Thunberg

Amburgo, 29 gen. (askanews) - Il museo Panoptikum di Amburgo ha svelato la statua di cera di Greta Thunberg. Sciarpa e cappello, la copia in cera dell'attivista per il clima svedese tiene in mano il celebre cartello con cui ha dato il via agli scioperi della scuola il venerdì, divenuti poi grandi manifestazioni di studenti in tutto il mondo, per chiedere ai potenti di agire per il clima prima che sia troppo tardi.

L'autore della statua, Gottfried Krueger:

"Penso che il suo tema, i cambiamenti climatici, siano molto importanti e sono rimasto impressionato dal fatto che questa piccola ragazza sia riuscita a farlo diventare il suo tema".