Un anno di Covid, Marco Mengoni canta L'anno che verrà a Bergamo

Roma, 22 feb. (askanews) - "21.02.20 - 21.02.21 L'anno che verrà". Marco Mengoni canta il famoso brano di Lucio Dalla, in una versione intima ed essenziale, da Piazza Vecchia a Bergamo. Un evento unico disponiile su RaiPlay fino al 4 marzo, giorno in cui Dalla avrebbe compiuto 78 anni, dopo l'anteprima su Rai1, in una delle città più ferite e simbolo della pandemia in Italia.

Un omaggio a Dalla e ad un brano ancora attuale che rappresenta il desiderio di ripartire: "E' incredibile quanto sia attuale questo pezzo e quanto riportato ai nostri giorni possa valere e dire tanto... Ha dentro anche tanta speranza anche un po' giocando e sdrammatizzando con alcune frasi di contrasto che ci sono nel testo".