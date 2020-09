Ue, missione green di Von der Leyen: -55% gas serra entro il 2030

Bruxelles, 16 set. (askanews) - Ridurre del 55% le emissioni di gas serra nell'Ue, rilanciando di almeno 15 punti l'obiettivo, attualmente al 40%, fissato nel 1990, per arrivare alla neutralità climatica entro il 2050. È l'ambiziosa missione green della presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, annunciata nell'atteso "discorso sullo stato dell'Unione" a Bruxelles di fronte alla plenaria del Parlamento europeo.

"Riconosco che questo aumento dal 40 al 55 per cento è troppo per alcuni e troppo poco per altri, ma la nostra valutazione d'impatto mostra chiaramente che la nostra economia e la nostra industria possono farcela", ha sottolineato Von der Leyen.

"La nostra valutazione d'impatto - ha continuato - mostra che

questo nuovo obiettivo metterà saldamente l'Unione sui binari per raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 e per

assicurare il rispetto dei nostri impegni nell'Accordo di Parigi" sul clima.

"Se altri seguiranno il nostro esempio - ha osservato von der

Leyen - il mondo sarà capace di mantenere il riscaldamento

globale sotto il livello di 1,5 gradi centigradi".

"Per noi l'obiettivo del 2030 è ambizioso, fattibile e

vantaggioso. Questa è la nostra missione a livello europeo", ha

affermato la presidente della Commissione, dopo aver ricordato che "il 37% di Next Generation EU - il piano europeo di rilancio economico post pandemico - sarà speso direttamente per i nostri obiettivi del Green Deal europeo".