Ue, Mattarella e Steinmeier: ora insieme per ripresa post Covid

Roma, 18 set. (askanews) - Un'Europa più forte, grazie alla amicizia "solidissima e assoluta" tra Italia e Germania: un'Europa che nella pandemia ha ritrovato "l'ispirazione delle origini", la "solidarietà", arrivando a traguardi inimmaginabili pochi mesi prima, come il Recovery Fund. Sergio Mattarella e Frank-Walter Steinmeier si sono ringraziati a vicenda durante il panel conclusivo a Milano della visita ufficiale del presidente della Repubblica Federale di Germania nel nostro Paese, dando ognuno merito all'altro per aver contribuito a creare un clima nuovo in Europa.

Impegno da parte di entrambi a proseguire su questa linea nella sfida per la ripresa post pandemia soprattutto considerando le "interdipendenze" tra le economie dei due paesi. "Mi sembra sia emersa la considerazione che il Covid o meglio la reazione al Covid abbia costituito un fattore di accelerazione di tendenze già disegnate e in parte in atto o di esigenze già presenti che risultano accelerate per come si è dovuto rispondere alle conseguenze della pandremia. Si è parlato di natura e tecnologia, due pinti che sono molto vicini, non estranei, anche perché la ripresa passa dalla tecnologia capace di disegnare anche un miglior rapporto tra la natura e le attività umane".

Insieme, quindi, si è detto, Italia e Germania, devono contribuire alla rinascita tecnologica europea: lo sviluppo nella transizione energetica e nelle tecnologie è "inarrestabile" ed è auspicabile che l'Europa si collochi "alla testa" di questo processo per "dare attuazione al green deal".

Infine, il tema della pandemia: entrambi i presidenti hanno auspicato vaccini accessibili per tutti, perché solo così si potrà considerare sconfitto il virus.