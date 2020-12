Ue autorizza vaccino Pfizer-BioNTech, vaccinazioni dopo i 16 anni

Bruxelles, 22 dic. (askanews) - L'Unione europea ha autorizzato la distribuzione del vaccino anti-Covid di Pfizer-BioNtech, qualche ora dopo il via libera dell'Ema, l'agenzia europea per i medicinali.

"Abbiamo concesso l'autorizzazione in commercio del vaccino prodotto da BionTech e Pfizer - ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen - l'agenzia europea del farmaco ha valutato il vaccino minuziosamente e ha concluso che è sicuro ed efficace contro il Covid-19. Sulla base di questa valutazione scientifica abbiamo proceduto con l'autorizzazione sul mercato dell'Unione europea".

L'Ema ha sottolineato che non ci sono prove per dire che il vaccino, che potrà essere somministrato dopo i 16 anni, non sia efficace contro il nuovo ceppo del coronavirus, la "variante inglese" individuata principalmente nel Regno Unito. Questo "passo storico" apre la strada all'avvio, fra qualche giorno (il 27 dicembre), alle vaccinazioni nei 27 paesi dell'Unione europea.

Emer Cooke, direttrice esecutiva Ema: "Le nostre conclusioni, che si basano sui dati dei trials clinici su oltre 40.000 partecipanti e prendono in considerazione ulteriori dati, ricevuti anche questo weekend, è che il vaccino soddisfa i rigorosi standard europei di sicurezza, efficacia e qualità (...) le prove dimostrano che i vantaggi superano di gran lunga i rischi del vaccino".