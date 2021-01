Trump "sfrattato" a forza dalla Casa bianca, le parodie online

Washington, 19 gen. (askanews) - Nelle ore che precedono l'Inauguration day a Washington, negli Stati Uniti con l'insediamento alla Casa Bianca di Joe Biden si moltiplicano sul web video virali che prendono in giro il presidente uscente, Donald Trump e la sua ostinazione nel voler rifiutare l'esito elettorale.

Come questo che riprende, con qualche artificio da Photoshop, un'altra parodia della Tv Comedy central, risalente al 2018, in cui l'attore Anthony Atamanuik impersonava un Trump portato a forza fuori dallo studio ovale.

I Simpson questa volta non c'entrano ma nel corso degli ultimi mesi sono stati diversi anche i cartoon che hanno immaginato l'ultimo giorno del Tycoon a Washington e il passaggio di consegne tra Trump e Biden in una Casa bianca disseminata di trabocchetti.

Eppure stavolta la realtà è stata addirittura superiore alla fantasia, con il vero Trump che ha scelto di non incontrare il nuovo presidente volando in Florida con l'Air Force one... per un ultimo, inopportuno sgarbo istituzionale.