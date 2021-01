Trump lascia la Casa Bianca, i social “festeggiano”

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha lasciato la Casa Bianca. Trump, accompagnato dalla first lady Melania, è salito a bordo dell'elicottero presidenziale, il Marine One, poco dopo le 8.15 (le 14.15 in Italia), dopo aver brevemente parlato con alcuni giornalisti. Le immagini dell'addio hanno immediatamente invaso i social, dove in tantissimi hanno esultato per il #TrumpLastsDay. La coppia presidenziale non parteciperà alla cerimonia d'insediamento del 46esimo presidente degli Stati Uniti, Joe Biden: diretta alla Joint Base Andrews, salirà a bordo dell'Air Force One, direzione Florida. Il vicepresidente Mike Pence e la second lady Karen, invece, parteciperanno alla cerimonia di Biden.Per approfondire: