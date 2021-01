Trump: l'impeachment è un pericolo per gli Stati Uniti

Washington, 12 gen. (askanews) - "Una nuova procedura di impeachment nei confronti del presidente sarebbe un pericolo per gli Usa", ammonisce Donald Trump nel primo commento pubblico dopo le violenze al Campidoglio di Washington.

"Sull'impeachment dico è una continuazione della più grande caccia alle streghe nella storia della politica. È ridicolo, è assolutamente ridicolo. L'impeachment sta provocando un'enorme rabbia è davvero una cosa terribile quella che stanno facendo. Ha detto Donald Trump prima di salire a bordo dell'elicottero presidenziale Marine One diretto alla frontiera tra Texas e Messico. Trump ha respinto le accuse di avere istigato in qualche modo le violenze chiamando all'azione i suoi sostenitori: "Big tech ha fatto un grandissimo errore, è molto grave per il Paese. Se leggete il mio discorso, ed è sui media ed è stato analizzato, la gente pensa che quanto ho detto fosse del tutto corretto".