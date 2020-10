Trump esce dall'ospedale e saluta i fan dall'auto blindata

Washington, 5 ott. (askanews) - Urla da stadio per il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha lasciato brevemente l'ospedale militare Walter Reed, vicino a Washington, dove è ricoverato per il coronavirus, per salutare i suoi sostenitori all'esterno della struttura. Un breve giro a bordo della sua auto blindata che ha scaldato i fan.

"È stato un viaggio interessante: ho imparato molto sul Covid, l'ho imparato andando a scuola, questa è la scuola di vita, non è 'leggi i libri di scuola', io l'ho compreso, l'ho capito, è una cosa molto interessante", ha detto Trump in un video messaggio pubblicato su Twitter, prima del blitz all'esterno dell'ospedale, ringraziando i suoi dottori e i "grandi patrioti" che vegliano su di lui fuori.

Secondo i medici che lo hanno in cura Trump potrebbe tornare alla

Casa Bianca in giornata, se le sue condizioni continuano a

migliorare, anche se il medico della Casa Bianca ha ammesso che

le condizioni iniziali del presidente erano più gravi di quanto

ufficialmente riconosciuto in un primo momento e che venerdì

Donald Trump ha avuto bisogno di un'integrazione di ossigeno, per circa un'ora.