Trump contraddice authority Usa: vaccino da ottobre

Milano, 17 set. (askanews) - In contrasto aperto con i massimi esperti sanitari Usa, il presidente americano Donald Trump si è detto sicuro che un vaccino efficace contro il coronavirus potrebbe essere pronto già il mese prossimo, e a stretto giro per la distribuzione di massa. Il tutto in aperta contraddizione con il direttore dei Centers for Disease Control and Prevention, il virologo Robert Redfield che ha inviato a tutti i 50 stati un "playbook" per la distribuzione di un vaccino a tutti gli americani gratuitamente, ma solo quando uno si dimostrerà affidabile.

Trump è in disaccordo con Redfield anche sull'efficacia delle maschere protettive - che il presidente raccomanda ma non indossa quasi mai - e ha detto di aver telefonato a Redfield per dirglielo.

Redfield, non sempre anche lui in mascherina, in una sala delle udienze del Senato, ha invece parlato con enfasi dell'importanza che tutti indossino maschere protettive per fermare la pandemia, che ha ucciso quasi 200.000 statunitensi. Ha espresso la possibilità che un vaccino possa essere efficace al 70% nell'indurre l'immunità e ha detto: "Potrei anche arrivare a dire che questa maschera facciale è più sicura per proteggermi contro il Covid rispetto a un vaccino".

E dopo una serie di illazioni sulla presunta diffusione nel suo staff, il presidente Trump conferma che "una persona" alla Casa Bianca è risultata positiva al Covid19, dopo aver detto di essere stato informato di un "piccolo numero di casi". Pur precisando di non essere a stretto contatto con il soggetto in questione.