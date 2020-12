Trump come se fosse ancora in campagna elettorale

Milano, 29 dic. (askanews) - Il presidente uscente americano Donald Trump non sembra aver intenzione di semplificare il passaggio di poteri con Joe Biden. Anzi il capo di stato sconfitto e alla fine del suo mandato sembra ancora in campagna elettorale a guardare il video postato su Twitter dal titolo molto eloquente: "He's what's for America", è quello che ci vuole: riferito a se stesso.

Intanto il presidente eletto Joe Biden ha detto lunedì che molte delle agenzie di sicurezza americane sono state "svuotate" sotto il presidente Donald Trump e la mancanza di informazioni fornite al suo team di transizione dall'amministrazione uscente è "irresponsabile". "Abbiamo incontrato ostacoli da parte della leadership politica del Dipartimento della Difesa e dell'Ufficio di gestione e bilancio", ha detto Biden.

Trump si rifiuta ancora di ammettere la sconfitta in un'elezione persa con oltre 7 milioni di voti e la sua amministrazione non ha autorizzato la cooperazione ufficiale con il team di transizione di Biden fino al 23 novembre, settimane dopo le elezioni. Per il 6 gennaio, giorno del conteggio ufficiale dei voti dei grandi elettori al Congresso, Trump ha chiesto ai suoi sostenitori di scendere in piazza.