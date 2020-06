Trump chiede un sorriso a Melania: la smorfia della first lady diventa virale 03 giugno 2020

Grandi occhiali scuri e un sorriso tirato: così appare la first lady Melania Trump accanto al presidente Usa in un video che ha fatto il giro del web. Durante la visita al santuario di Giovanni Paolo II a Washington il presidente Trump sembra chiedere alla moglie un sorriso per i fotografi, ma il risultato è più simile a una smorfia.