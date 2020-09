Trump attacca Kamala Harris: lei mai presidente, sarebbe insulto

Winston Salem (North Carolina), 9 set. (askanews) - Nel corso di un comizio elettorale a Winston Salem, in Carolina del Nord, Donald Trump si è scagliato contro Kamala Harris, che il candidato democratico Joe Biden ha voluto come sua candidata alla vice-presidenza degli Stati Uniti alle prossime elezioni americane.

"La gente non la ama. Nessuno la ama. Non potrà mai essere la prima donna presidente. Non potrà mai. Sarebbe un insulto al nostro paese", ha attaccato Trump.

E sullo sfidante democratico:

"Biden ha formato ora un'alleanza empia con gli elementi più estremi e pericolosi della sinistra radicale. Lo sapete. Con il pazzo Bernie (Sanders, ndr) e tutti gli altri. E di fatto, Sapete chi è più a sinistra di quel pazzo di Bernie? Kamala, Kamala, Kamala."