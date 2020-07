Trump annuncia sanzioni alla Cina per il caso di Hong Kong

Washington, 15 lug. (askanews) - Sale la tensione tra Cina e Stati Uniti, il nuovo passo che mette in crisi le relazioni tra le due super potenze lo ha fatto il presidente americano Donald Trump, nel corso di una conferenza stampa. L'inquilino della Casa Bianca ha annunciato di aver firmato la legge approvata all'unanimità dal Congresso che prevede sanzioni per i dirigenti cinesi che applicano le nuove regole di sicurezza repressive a Hong Kong e per le banche che hanno attività con loro.

Ma Trump è andato molto oltre. "Oggi ho anche firmato un ordine esecutivo che mette fine al trattamento preferenziale per Hong Kong, che ora avrà le stesse condizioni della Cina continentale. Non ci saranno più privilegi e trattamenti finanziari di favore, stop anche all'export di tecnologie" ha detto il presidente dopo le decisioni di Pechino.

Il presidente Usa ha poi ribadito di considerare la Cina pienamente responsabile dell'epidemia di coronavirus.