Tokyo, manichini al ristorante per far sentire clienti meno soli

Tokyo, 29 lug. (askanews) - La pandemia di coronavirus potrebbe aver lasciato molti ristoranti vuoti, ma uno a Tokyo si affida a dei veri "clienti modello" per imporre il distanziamento sociale: manichini che impediscono ai commensali di avvicinarsi troppo. Il ristorante cinese di Masato Takemine sembra pieno, e c'è pure una ragazza in kimono tra quelle sedute ai suoi tavoli.

"All'inizio ho rimosso alcuni dei tavoli - dice - per avere più spazio in mezzo, ma poi mi è sembrato come se il ristorante fosse in ristrutturazione. Pensavo che la gente non avrebbe voluto mangiare in un posto così vuoto. Con questi manichini invece, il ristorante dall'esterno sembra affollato e posso assicurarmi che i clienti stiano prendendo le distanze".

I manichini impediscono al ristorante di sentirsi troppo vuoto, ma il suo padrone dice che spesso pensa con nostalgia a quando i suoi clienti potevano andarci con la famiglia e gli amici e godersi risate spensierate e piatti da condividere.