Tintura per capelli cola sull'avvocato di Trump Rudy Giuliani

Milano, 20 nov. (askanews) - "Non possiamo permettere a questi criminali, perché è quello che sono, di rubare un'elezione al popolo americano. Hanno eletto Donald Trump. Non hanno eletto Joe Biden. Joe Biden è in testa a causa dei voti fraudolenti".

Mentre gli cola sulla guancia la tintura per capelli, sciolta dal sudore e dallo stress, l'avvocato personale del presidente degli Stati Uniti uscente Donald Trump, Rudy Giuliani, afferma che il riconteggio dei voti dello stato della Georgia "non significa nulla", durante una conferenza stampa presso la sede del Comitato Nazionale Repubblicano a Washington, DC.

La finalizzazione del riconteggio dovrebbe sostenere il presidente eletto Joe Biden nella sua vittoria in Georgia.

I media statunitensi hanno interpretato l'episodio come simbolo del disfacimento per la presidenza Trump. Secondo il New York Times Biden ha definito "totalmente irresponsabile" l'attacco di Trump al processo elettorale e ha avvertito che la transizione ritardata ha inviato "un messaggio orribile su chi siamo come paese".