TikTok, accordo con Oracle e Walmart. Slitta lo stop Usa

Roma, 21 set. (askanews) - Donald Trump ha dato il suo via libera alla proposta di accordo che vede Oracle e Walmart partner di TikTok nel Paese, mettendo così fine a settimane di incertezze e polemiche sull'app di proprietà cinese. Intanto, il Dipartimento del Commercio americano ha fatto sapere che slitta di una settimana, al 27 settembre, lo stop in Usa alla app. Il divieto di scaricarla sarebbe dovuto scattare nella notte tra il 20 e il 21 settembre.

Il presidente degli Stati Uniti ha parlato di "un'affare fantastico". "Penso che sia un grande affare per l'America - ha detto - assumeranno almeno 25.000 persone. Molto probabilmente avrà una sede in Texas. Sarà una società nuova di zecca. E non avrà nulla a che fare con altri paesi - in particolare ha sottolineato Trump - non avrà niente a che fare con la Cina".

Secondo la proposta di accordo Oracle sarà il partner tecnologico (trusted technology provider) e avrà una quota del 12,5% in TikTok Global, mentre Walmart sarà il partner commerciale.