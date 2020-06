Tienanmen, studenti Hong Kong ripuliscono Pilastro della vergogna

Milano, 4 giu. (askanews) - Gli studenti dell'Università di Hong Kong ripuliscono "Il Pilastro della vergogna", una statua dell'artista danese Jens Galschiot in memoria delle vittime della repressione di Tienanmen del 1989. Questo rituale viene eseguito ogni 4 giugno, anniversario degli eventi a Pechino, di cui si teme il ripetersi ora nella ex colonia britannica.

Il Pilastro della vergogna è stato eretto nel 1997 per contrassegnare l'ottavo anniversario della repressione in piazza Tiananmen ed è diventato un punto focale per il movimento pro democrazia universitario.