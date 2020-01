Tesla, la bizzarra danza di Elon Musk in Cina 08 gennaio 2020

Il fondatore di Tesla si è esibito in un balletto durante la presentazione della nuova Model Y, il Suv elettrico che uscirà dalla gigafacroty di Shanghai. L’azienda americana sta vivendo un periodo molto positivo, con vendite in forte crescita grazie al successo della Model 3 (il modello meno costoso del gruppo) e il titolo che a Wall Street vale quasi come Ford e Gm messe insieme