Terremoti a Creta e Puerto Rico, niente vittime, molta paura

Milano, 2 mag. (askanews) - Terremoto di 6,6 gradi sulla scala Richter a Creta. Lo ha registrato l'istituto U.S. Geological Survey. Il sisma ha sollevato un allerta tsunami. L'Istituto Geodinamico di Atene ha riferito che ha colpito circa 55 km a sud della città di Ierapetra. Non ci sono notizie di vittime o danni. Un altro terremoto di magnitudo 5,6 a Puerto Rico ha causato danni strutturali significativi, ha tolto brevemente l'elettricità buttando giù molti dai loro letti su un'isola già colpita da precedenti terremoti all'inizio di quest'anno. Non ci sono al momento notizie di vittime.