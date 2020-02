Tempesta Ciara, in Scozia la cascata scorre verso l’alto

La cascata che sembra scorrere verso l'alto, sospinta da fortissime raffiche di vento: accade in Scozia, alle cascate di Campsie Fells, colpite dalla tempesta Ciara, la perturbazione che si è abbattuta nel Nord Europa provocando 7 vittime e ingenti danni. E che nelle ultime ore ha raggiunto l'Italia, portando venti fino a 192 km/h orari in Alto Adige. In Francia, 130mila abitazioni sono senza corrente elettrica, mentre a Parigi è stata chiusa la Tour Eiffel. Problemi anche in Olanda e Gran Bretagna. In Germania tre persone sono rimaste gravemente ferite. Forti disagi nei trasporti ferroviari e aerei, con voli e treni cancellati.Video dall'account Twitter @DerekFabel