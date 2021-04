Taiwan, treno deraglia in galleria: almeno 36 morti, molti feriti

Roma, 2 apr. (askanews) - Disastro ferroviario a Taiwan. Nel deragliamento di un treno sono morte almeno 36 persone ma si teme che il bilancio possa aggravarsi, ci sono decine di feriti.

I soccorritori hanno estratto dalle lamiere delle carrozze circa 60 persone che sono state trasportate in ospedale ma almeno altre 70 sono ancora intrappolate nei vagoni all'interno del tunnel.

L'incidente è avvenuto alle 9.30 ora locale, (le 3.30 di notte in Italia) a nord di Hualien, città situata nella costa Orientale dell'isola. Il convoglio era composto da otto carrozze con circa 350 passeggeri a bordo. Secondo alcuni funzionari di polizia l'incidente potrebbe essere stato causato da un veicolo in manutenzione parcheggiato male e scivolato da un terrapieno, che ha colpito il treno prima che entrasse nel tunnel. Le cause sono comunque ancora da chiarire. Si tema possa essere il peggiore disastro ferroviario dell'isola in decenni.