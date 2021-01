Svolta nei paesi del Golfo, stop al boicottaggio del Qatar

Milano, 5 gen. (askanews) - Svolta nei paesi del Golfo. I paesi arabi si preparano a normalizzare le relazioni con il Qatar dopo il boicottaggio stabilito nel 2017 dall'Arabia Saudita e da tre paesi alleati, Emirati, Bahrain, Egitto.

Alla presenza di Jared Kushner, in rappresentanza dell'ammnistrazione Trump, è arrivata oggi la firma di un accordo volto a porre fine alla disputa. Si tratta dell'ultimo di una serie di intese in Medio Oriente volute da Washington - gli altri riguardano Israele e Stati arabi - che punta a costruire un fronte unito contro l'Iran.

Come parte dell'accordo, l'Arabia Saudita ha riaperto da ieri il suo spazio aereo e il confine terrestre e marittimo con il Qatar in vista del vertice del Golfo arabo in programa oggi in Arabia Saudita.

Al summit prende parte anche l'emiro del Qatar, al-Thani, che è arrivato all'aeroporto di al Ala accolto in pompa magna dall'erede al trono e uomo forte del regno saudita principe Mohammed bin Salman.

L'Arabia Saudita, gli Emirati Arabi Uniti, il Bahrein e l'Egitto hanno imposto un embargo diplomatico, commerciale e sui viaggi al Qatar dalla metà del 2017 accusandolo di sostenere il terrorismo. Il Qatar ha sempre negato le accuse affermando che l'embargo mira a minare la sua sovranità.