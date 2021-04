Svizzera, il Boogg esplode e predice una bella estate

Andermatt, 20 apr. (askanews) - Niente satelliti e carte meteo, per sapere se l'estate sarà calda e bella in Svizzera si affidano a un pupazzo di neve. Secondo la tradizione il Boogg della festa della Sechsel uten viene fatto espodere nel centro di Zurigo ma quest'anno a causa delle restrizioni per la pandemia la cerimonia si è spostatata ad Andermatt. Il B gg quest'anno è esploso dopo 12 minuti e 57 secondi annunciando che l'estate sarà piuttosto bella e calda.

Il rogo del pupazzo che simboleggia l'inverno, nella tradizionale festa della primavera delle corporazioni di Zurigo, si è tenuto quest'anno nella Gola della Sch llenen. Nel pupazzo vengono inseriti 140 petardi: tradizione vuole che più in fretta esplode la testa, più l'estate sarà bella e calda.