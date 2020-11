Sul feretro di Maradona la bandiera e le magliette dell'Argentina

Buenos Aires, 26 nov. (askanews) - Prosegue ininterrotto, dinanzi la Casa Rosada, residenza presidenziale argentina, l'afflusso di persone che vogliono rendere omaggio a Diego Armando Maradona dove è stata allestita la camera ardente. La bara chiusa di Maradona, alla quale i tifosi non si possono avvicinare direttamente, è avvolta in una bandiera nazionale albiceleste, sopra la quale sono state appoggiate una maglietta della seleccion argentina e una del Boca Juniors, la squadra della capitale con cui l'ex calciatore aveva giocato in gioventù e di cui era tifoso. Sulla facciata del palazzo è esposto un nastro nero a lutto e la tv trasmette in diretta le immagini.