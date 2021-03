Strage di Atlanta, alla Casa Bianca bandiera abbassata per lutto

Milano, 18 mar. (askanews) - La bandiera alla Casa Bianca viene abbassata in segno di lutto per onorare le vittime degli attacchi ad Atlanta, in Georgia, dove sono rimaste uccise otto persone, la maggior parte delle quali erano donne asiatiche. Il presidente Joe Biden ha dichiarato di "comprendere l angoscia degli asiatici-americani".