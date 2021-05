Stormi di MiG sopra Mosca, in attesa della Parata del 9 maggio

Milano, 5 mag. (askanews) - Stormi di MiG e altri aerei ed elicotteri delle forze aerospaziali della Federazione Russa hanno sorvolato Mosca, come parte di un addestramento all'aviazione per la Parata della Vittoria sulla Germania nazista prevista sulla piazza rossa per i 9 maggio.

In queste immagini, realizzate da un passante, uno stormo sorvola le case della periferia russa. Tutti i voli di aerei militari ed elicotteri su Mosca vengono effettuati ad altitudini da 180 a 550 metri e a velocità da 200 a 550 chilometri all'ora.

Alla sfilata, che si svolgerà il 9 maggio sulla Piazza Rossa di Mosca, parteciperanno anche più di 12mila militari e 190 unità di armi, equipaggiamenti militari e speciali. L'ennesima occasione per una dimostrazione di forza del Cremlino.

Servizio di Cristina Giuliano

Montaggio a cura di askanews

Immagini askanews