Giza, 31 mar. (askanews) - Un suggestivo gioco di luci e colori con un messaggio chiaro "State al sicuro, state a casa". L'Egitto ha scelto le iconiche piramidi per lanciare a tutta la popolazione il messaggio per affrontrare l'emergenza coronavirus. Sulla Piramide di Cheope, la più grande e la più antica della necropoli alle porte del Cairo, è stato organizzato lo spettacolo per inviare a tutto il mondo frasi di incoraggiamento rivolte e per ringraziare chi restando a casa ferma il contagio.