Spettacolo di droni nel cielo di Seoul, un messaggio di speranza

Roma, 6 lug. (askanews) - Spettacolo nel cielo di Seoul, in Corea del Sud. Centinaia di droni hanno dato vita a una "danza" di colori e immagini per lanciare un messaggio di speranza in tutto il mondo colpito dalla pandemia di coronavirus e ringraziare medici e personale sanitario per quello che stanno facendo nella lotta al Covid-19.

Disegni luminosi di un bacio attraverso la mascherina, mani che si lavano, cuori giganti con la scritta "grazie" sono apparsi per tutta la notte sopra il fiume Han che attraversa la capitale sudcoreana. Un originalissimo flash mob fatto da oltre 300 droni.