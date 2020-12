Spazio, parabola osservatorio di Arecibo definitivamente crollata

Arecibo, 2 dic. (askanews) - La parabola dello storico radiotelescopio di Arecibo, a Porto Rico, fino al 2016 considerato il più grande del mondo, con la sua antenna da 305 metri di diametro, è definitivamente crollata.

In queste immagini registrate con dei droni in volo sulla struttura si vede chiaramente la portata del disastro.

La decisione di abbandonarlo e smantellarlo era stata presa dalla la National Science Foundation (Nsf) americana già a fine novembre 2020 a causa dei troppi danni riportati in seguito a un primo incidente avvenuto nell'agosto 2020, quando il cedimento di uno dei cavi di supporto della struttura aveva distrutto parte della parabola. A inizio novembre un secondo cedimento aveva accelerato il processo di dismissione, pian piano poi si erano aperte delle voragini fino al colpo fatale nel pomeriggio del primo dicembre 2020, quando è collassata del tutto l'intera parabola.

La struttura dal costo di 12 milioni di dollari all'anno era stata costruita tra il 1960 e il 1963 e, negli ultimi 57 anni, ha scandagliato ogni angolo del Cosmo dando un incomparabile contributo alla ricerca scientifica. Per decenni, inoltre, è stata anche il simbolo del progetto SETI (Search for Extra-Terrestrial Intelligence) per la ricerca di intelligenze extraterrestri nel Cosmo.