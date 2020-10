Spagna, Pet Therapy con asinelli per medici stressati dal Covid

Milano, 16 ott. (askanews) - L'associazione "El Burrito Feliz" conta 23 asini che hanno già aiutato malati di Alzheimer o bambini con disturbi in un ambiente bucolico, alle porte del Parco Nazionale di Donana, in Andalusia. Ma ora che il Covid 19 condiziona la vita di tutti, possono venire in aiuto con sessioni di terapia gratuite e appositamente dedicate con gli asini per il personale infermieristico, esausto e stressato dalla lotta contro la pandemia.

Lanciato alla fine di giugno, il progetto "Donkey Doctor" mira ad aiutare i caregiver traumatizzati dalla battaglia contro il virus che ha ucciso più di 33.000 persone in Spagna e contagiato quasi un milione di persone. Meglio conosciuta con i cavalli, la terapia che coinvolge gli animali viene utilizzata per trattare, tra gli altri, stress, depressione e ansia.