Sottomarino scomparso a Bali, avvistato oggetto non identificato

Milano, 23 apr. (askanews) - E' una corsa contro il tempo per individuare il sottomarino indonesiano scomparso due giorni fa a Nord di Bali con 53 persone a bordo.

La marina indonesiana ha riferito che le sue navi hanno individuato un oggetto non identificato a una profondità di 50-100 metri. Lo riferisce il Guardian, spiegando che al momento non è ancora certo che si tratti del sommergibile in questione.

Continuano intanto a diminuire le speranze di ritrovare in vita l'equipaggio del KRI Nanggala-402 a causa della carenza di ossigeno. Secondo quanto spiegato dalla autorità competenti, la scorta dovrebbe esaurirsi entro poche ore.

Afp 10.51 01.06

"In caso di panne la riserva di ossigeno è di 72 ore. Quindi, avendo perso il contatto col sottomarino mercoledì alle tre del mattino, il tempo si esaurisce alle tre del mattino di sabato", ha spiegato il comandante della marina indonesiana, Yudo Margono.

I parenti dei marinai che sono a bordo del sottomarino vivono ovviamente ore di angoscia. "Ci hanno detto di stare calmi. Sono confusa, e come faccio a stare calma?", dice Berda Asmara, la moglie di uno dei mebri dell'equipaggio. "Mio marito mi aveva fatto una video-chiamata dicendomi che sarebbe tornato a casa sabato o domenica"

"Vogliamo avere informazioni più chiare", spiega Yayak, parente di un altro marinaio. Il presidente indonesiano ha ordinato uno sforzo a tutto campo per trovare il sottomarino. Gli Stati Uniti hanno annunciato l'invio di una squadra aviotrasportata per partecipare alle ricerche.